Сколько продлится Черная пятница в Киеве и какими будут скидки

Сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок стартует 23 ноября. Черная пятница в Украине массово происходит уже несколько лет подряд. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Растянуть на три дня

Торговые сети традиционно будут продавать товары по заниженным ценам не только в пятницу, а в течение четырех дней - до понедельника, 26 ноября. Некоторые из них начали дни скидок и акций заранее.

Скидки до 70% и развлекательную программу - конкурсы, розыгрыши призов, фестивали с мастер-классами и музыкантами - анонсируют чуть ли не все торговые центры. Магазинам, арендующих там места, не ставят условий относительно размера минимальной скидки, которую они должны давать на товары, рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ Dream Town Юлия Соловьева. По ее словам, торговый центр рекомендует выставлять скидки не менее 20%, и все зависит от категории товара.

Где и какие запланированы мероприятия

Аналогичные меры планируют и другие ТРЦ. Так, в SKY Mall, кроме скидок до 70% на любимые бренды, анонсируют розыгрыш нового Iphone XS и выступления звезд. Продукцию от Apple также разыграют среди покупателей в ТРЦ Ocean Plaza. Там тоже обещают концертную программу.

По скидкам можно будет приобрести одежду, обувь и товары для дома

Черная пятница - это первый день после американского Дня благодарения, когда стартуют зимние скидки в магазинах по всему миру, рассказала пиар-директор торгово-развлекательного центра Гулливер Татьяна Атаджанова. В мировом ритейле Черная пятница - это одинаковая скидка на весь ассортимент в течение одного дня. Украинские ритейлеры же, добавила она, растягивают Черную пятницу на несколько дней.

В то же время, если ждать большие зимние распродажи, где действительно будут скидки в 70-80%, может уже не быть нужного размера или желаемого цвета, добавила она.

Средние скидки

Скидки Черной пятницы в Украине не могут быть такими же большими, как в странах Европы, Канады или США, отметил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Но и в Украине с каждым годом магазины увеличивают размеры скидок, которые они готовы предоставить покупателям.

Сейчас в среднем скидки в этот период достигают 30-40%. Раньше это было где-то 20%, добавил он. Проблема, по словам Дорошенко, заключается еще в том, что из-за достаточно низкой покупательной способности магазины, которые выставляют большие скидки, не могут рассчитывать на существенную прибыль.

Если за границей под скидки Черной пятницы, в первую очередь, попадает электроника, то в Украине это одежда, обувь и товары для дома.

Во время таких распродаж вкладывается очень много в маркетинг, отметил профессиональный шопер и стилист Рост Дикой. И часто люди покупают то, что им на самом деле не нужно.