В порту Бердянска прогремели взрывы 28 июня, 20:04 Взрыв в Бердянске, 28 июня (Фото:Бердянск Сейчас / Telegram)

Вечером 28 июня в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.

«Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то „незапланированное“. Выясняем подробности», — пишет паблик Бердянск Сейчас.

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Позже оккупационные власти заявили, что взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.

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