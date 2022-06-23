«Не было сил и средств». Почему россияне смогли быстро оккупировать Бердянск — глава делегации Украины в ПА НАТО

23 июня, 16:05
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

Российские войска смогли быстро оккупировать Бердянск в Запорожской области из-за отсутствия больших сил и средств в самом городе, рассказал Радио НВ Егор Чернев, нардеп, глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

https://www.youtube.com/embed/TgljfY04OoM

Описывая ситуацию в оккупированном городе, нардеп рассказал, что оккупационные силы фактически подавили действия активистов и общины.

«Там, к сожалению, очень большие проблемы со связью, не каждый день можно связаться с людьми, с которыми я общаюсь. Из того, что я знаю, происходит то, что активистов уже всех, что называется, запрессовали. То есть не позволяют им вообще что-то делать. Многих из них арестовывали, бросали „на подвал“, проводили, скажем так, беседы. Многие из-за этого и уехали [из города]. Бизнесу предлагают работать на условиях отката в 20%. И не только бизнесу, но и коммунальным предприятиям, что они должны платить „дань“ новой оккупационной власти», — сказал Чернев.

Видео дня
Читайте также:

Оккупанты создают иллюзию очередей за паспортами РФ (Фото:ГУР МО/Facebook) Оккупанты создают искусственные очереди за российскими паспортами в захваченном Бердянске — разведка

Комментируя, почему российские оккупанты смогли быстро войти в город, глава украинской делегации в ПА НАТО сказал, что в Бердянске отсутствовали необходимые силы для сопротивления.

«К сожалению, фактически не было сопротивления. Мы знаем, что были бои в Херсонской области, были бои в Мелитополе на пути фактически [наступления россиян] на Мариуполь. В Бердянске фактически не было сопротивления, тот оставшийся гарнизон — он отошел. Мы помним в первые дни были протесты, акции неповиновения, но со временем начали просто физически вылавливать активистов, закрывать их в участке и проводить фактически пытки. Поэтому открытое сопротивление сошло на нет, но вместе с тем, там есть партизанские отряды, которые работают, саботируют работу [оккупантов] <...> Не было сил и средств, чтобы сопротивляться тому количеству российских войск, которые на тот момент заходили из стороны Херсонской области. Там был небольшой гарнизон пограничников, насколько мне известно, была рота, условно, говоря территориальной обороны и те АТОшники, которые жили в городе Бердянск. К тому же они уже были в первые дни мобилизованы и попали в другие подразделения. Поэтому, собственно, произошло то, что произошло. Вы помните, что был достаточно столь быстрый прорыв — уже на третий день был оккупирован Бердянск, к тому же Мелитополь», — отметил Чернев.

Читайте также:
В захваченном Бердянске в «мэрию» города набрали дворников и слесарей

По поводу коллаборантов нардеп рассказал, что большинство городских чиновников не перешли на сторону российской «администрации» города, но случаи коллаборации зафиксированы среди полицейских Бердянска.

Читайте также:

«Дорога жизни» Лисичанск — Северодонецк, июнь 2022 года (Фото:Serhii Nuzhnenko/Facebook) «Каждый изменник — это определенный удар». Почему война доказала, что органы контрразведки нуждаются в реформах — Рахманин

«Как раз должностные лица, насколько мне известно, там не остались. То есть какое-то время там и.о. городского головы все еще находился, занимался гуманитарной помощью жителям города Бердянска, но с начала преследований он покинул город. Там остался народный депутат от этого округа Пономарев. Мне сложно комментировать, сотрудничает ли он, но [он] все же там. Здесь, понимаете, какое дело произошло? Многие отказались сотрудничать в городской администрации и на их места пришли другие бердянцы с низкой квалификацией. Условно говоря, кто там дворником был, кто заправщиком на АЗС и так далее. Но больше всего меня поразил переход бердянской полиции, как мне известно, там более 20 человек перешло на сторону оккупантов и сейчас сотрудничают с ними. <...> В преддверии начала войны всем [силовикам, которые оставались в регионах] были присланы инструкции, что в случае вторжения и оккупации вы должны оставить места и прибыть в точку сбора, для Бердянска - это, условно говоря, Запорожье. То есть, все они, как и СБУ, как там и ГБРовцы, как и Национальная полиция и прокуроры. Но это был их собственный выбор, и они остались. Но есть и другие примеры. Одного из моих друзей похитили, проводили эти „беседы“ и он слышал [во время этого] фактически крики человека, который находился в соседнем кабинете. Потом стало известно, что это один из полицейских, которого принуждали перейти на сторону оккупантов, он отказался и его просто замучили насмерть», — резюмировал политик.

Редактор: Алексей Супрун

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Запорожская область Бердянск Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X