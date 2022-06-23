«Не было сил и средств». Почему россияне смогли быстро оккупировать Бердянск — глава делегации Украины в ПА НАТО 23 июня, 16:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Билборды во временно оккупированном Бердянске (Фото:Радио Свобода)

Российские войска смогли быстро оккупировать Бердянск в Запорожской области из-за отсутствия больших сил и средств в самом городе, рассказал Радио НВ Егор Чернев, нардеп, глава Постоянной делегации Украины в ПА НАТО.

Описывая ситуацию в оккупированном городе, нардеп рассказал, что оккупационные силы фактически подавили действия активистов и общины.

«Там, к сожалению, очень большие проблемы со связью, не каждый день можно связаться с людьми, с которыми я общаюсь. Из того, что я знаю, происходит то, что активистов уже всех, что называется, запрессовали. То есть не позволяют им вообще что-то делать. Многих из них арестовывали, бросали „на подвал“, проводили, скажем так, беседы. Многие из-за этого и уехали [из города]. Бизнесу предлагают работать на условиях отката в 20%. И не только бизнесу, но и коммунальным предприятиям, что они должны платить „дань“ новой оккупационной власти», — сказал Чернев.

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Комментируя, почему российские оккупанты смогли быстро войти в город, глава украинской делегации в ПА НАТО сказал, что в Бердянске отсутствовали необходимые силы для сопротивления.

«К сожалению, фактически не было сопротивления. Мы знаем, что были бои в Херсонской области, были бои в Мелитополе на пути фактически [наступления россиян] на Мариуполь. В Бердянске фактически не было сопротивления, тот оставшийся гарнизон — он отошел. Мы помним в первые дни были протесты, акции неповиновения, но со временем начали просто физически вылавливать активистов, закрывать их в участке и проводить фактически пытки. Поэтому открытое сопротивление сошло на нет, но вместе с тем, там есть партизанские отряды, которые работают, саботируют работу [оккупантов] <...> Не было сил и средств, чтобы сопротивляться тому количеству российских войск, которые на тот момент заходили из стороны Херсонской области. Там был небольшой гарнизон пограничников, насколько мне известно, была рота, условно, говоря территориальной обороны и те АТОшники, которые жили в городе Бердянск. К тому же они уже были в первые дни мобилизованы и попали в другие подразделения. Поэтому, собственно, произошло то, что произошло. Вы помните, что был достаточно столь быстрый прорыв — уже на третий день был оккупирован Бердянск, к тому же Мелитополь», — отметил Чернев.

По поводу коллаборантов нардеп рассказал, что большинство городских чиновников не перешли на сторону российской «администрации» города, но случаи коллаборации зафиксированы среди полицейских Бердянска.

«Как раз должностные лица, насколько мне известно, там не остались. То есть какое-то время там и.о. городского головы все еще находился, занимался гуманитарной помощью жителям города Бердянска, но с начала преследований он покинул город. Там остался народный депутат от этого округа Пономарев. Мне сложно комментировать, сотрудничает ли он, но [он] все же там. Здесь, понимаете, какое дело произошло? Многие отказались сотрудничать в городской администрации и на их места пришли другие бердянцы с низкой квалификацией. Условно говоря, кто там дворником был, кто заправщиком на АЗС и так далее. Но больше всего меня поразил переход бердянской полиции, как мне известно, там более 20 человек перешло на сторону оккупантов и сейчас сотрудничают с ними. <...> В преддверии начала войны всем [силовикам, которые оставались в регионах] были присланы инструкции, что в случае вторжения и оккупации вы должны оставить места и прибыть в точку сбора, для Бердянска - это, условно говоря, Запорожье. То есть, все они, как и СБУ, как там и ГБРовцы, как и Национальная полиция и прокуроры. Но это был их собственный выбор, и они остались. Но есть и другие примеры. Одного из моих друзей похитили, проводили эти „беседы“ и он слышал [во время этого] фактически крики человека, который находился в соседнем кабинете. Потом стало известно, что это один из полицейских, которого принуждали перейти на сторону оккупантов, он отказался и его просто замучили насмерть», — резюмировал политик.

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