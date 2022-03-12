«Каждое утро обстреливают Градами». Глава Луганской ОВА рассказал о разрушениях в Северодонецке и Рубежном

12 марта, 11:43
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Гайдай показал разрушенные дома Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Гайдай показал разрушенные дома Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке и Рубежном Луганской области ситуация остается сложной из-за обстрелов российскими оккупантами.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, каждое утро Северодонецк обстреливают Градами.

«Северодонецк убивают россияне! Город в руинах, жители в бомбоубежищах, последние дни головы не поднять от обстрелов. Относительно пострадавших информация уточняется», — написал он в своем Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/135793285626730

Гайдай уточнил, что за минувшие сутки из-за обстрелов оккупантов в четырех домах Северодонецка произошло возгорание. Город находится под огнем и в данный момент.

В Рубежном пожар из-за обстрелов начался в восьми многоквартирных домах.

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«Почти неделю россияне непрерывно обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Количество жертв измеряется десятками, частично или полностью разрушенного жилья — сотнями», — резюмировал он.

Рано утром 12 марта практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепре украинские военные сбили крылатую ракету.

В Броварском районе Киевской области из-за обстрелов возник пожар на складе хранения замороженной продукции. В Василькове загорелась нефтебаза. Там также был обстрелян аэропорт, один из снарядов попал в склад боеприпасов, начался пожар.

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Также противник нанес авиаудары по Кропивницкому и Сумам.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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