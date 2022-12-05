В Полтавской и Киевской областях работает ПВО 5 декабря, 14:00 Лунин заявил, что в Полтавской области работает ПВО (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В понедельник, 5 декабря, в Полтавской и Киевской областях работает ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«На Полтавщине работает ПВО. Будьте в укрытиях», — говорится в сообщении.

В Киевской области работает ПВО, заявил глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

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«Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность — движение ракет в сторону области», — написал он.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что в понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты осуществили очередной запуск ракет по Украине.

Почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.