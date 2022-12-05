Оккупанты совершили запуск ракет по Украине — глава Одесской ОВА
Запуск ракеты (Фото:Воздушное командование Восток)
В понедельник днем, 5 декабря, российские оккупанты совершили очередной запуск ракет по Украине, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко
Он призвал украинцев пройти в укрытие.
«Враг совершил пуски ракет. Прошу жителей области не игнорировать воздушную тревогу и немедленно пройти в укрытие», — заявил он.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что в небе есть российские крылатые ракеты.
Украинский активист Сергей Стерненко сообщил о взрывах в Харьковской области. По его информации, работает ПВО.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в области работает ПВО. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
По состоянию на 13:47 Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Позже украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что по состоянию на 13:51 украинским военнослужащим удалось сбить четыре ракеты в Харьковской области, одну ракету в Днепропетровской области и одну ракету в Полтавской области.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в небе над Украиной много российских ракет.