25 июня 2018, понедельник

В полиции прокомментировали ночной взрыв в Одессе

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В Одессе полицейские проводят проверку по факту взрыва автомобиля
Фото: Полиция Одесской области

В Одессе полицейские проводят проверку по факту взрыва автомобиля

В ночь с 24 на 25 июня этого года на территории Приморского района города Одессы произошел взрыв легкового автомобиля, который был припаркован на улице Троицкой.

По факту взрыва правоохранители проводят проверку, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва пострадал 25-летний местный житель, который в тот момент находился возле автомобиля. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью установления полных обстоятельств происшествия на месте работают полицейские.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части автомобиля.

Ранее одесское издание Думская сообщало, что в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы Самсон Андрей Бабенко.

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