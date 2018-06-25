25 июня 2018, понедельник

В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

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Пострадавший госпитализирован
Фото: dumskaya.net

Пострадавший госпитализирован

В ночь на понедельник, 25 июня, в центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел взрыв, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы Самсон Андрей Бабенко, его госпитализировали, сообщает Думская.

Как передает издание, взрыв прогремел в воскресенье, 24 июня около 23:40.

"Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном Мерседесе. Машину оставили через дорогу. Когда директор Самсона заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, "похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами".  

На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

Напомним, в Киеве произошла стрельба в ресторане: один человек погиб, двое раненых.

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