Максимальные успехи имели на суше. Гуменюк рассказала о ситуации на юге за неделю 16 июля, 11:23 Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники хоть с большими сложностями, однако имеют продвижение на Запорожском направлении. Там масштабы потерь россиян огромные.

Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

«В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все же продолжается контрбатарейная борьба. И наши основные достижения — уничтожение потенциала врага», — рассказала Гуменюк.

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ВСУ в течение недели уничтожили более 10 лодок с ДРГ, крупные крупнокалиберные пушки типа Мста-Б, типа Гиацинт, значительное количество станций радиоэлектронной борьбы.

«Кроме того, очень мощной была воздушная разведка — только за вчерашние сутки уничтожено семь беспилотников. Только два из которых — ударные типа Ланцет, а остальные — разведывательные, которыми враг пытается собирать информацию очень далеко вглубь даже в Николаевскую и Одесскую области», — добавила пресс-секретарь.