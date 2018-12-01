В Одессе военнослужащий открыл стрельбу после перепалки

После стрельбы военнослужащий будет уволен из рядов ВСУ (иллюстративное фото)

Ночью в Одессе военнослужащий Вооруженных сил Украины после словесной перепалки выстрелил из пистолета в воздух.

Как сообщает оперативное командование Юг, военнослужащий был задержан правоохранительными органами, которые находились неподалеку.

В результате стрельбы никто не пострадал.

После инцидента было назначено служебное расследование

За совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что ВСУ согласно указу президента выполняют задачи в условиях военного положения и приведены в полную боевую готовность.

Напомним, после событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.