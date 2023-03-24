В Одессе демонтируют памятник Горькому

24 марта, 16:20
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Памятник Горькому в Одессе (Фото:via 2gis)

Памятник Горькому в Одессе (Фото:via 2gis)

В пятницу, 24 марта, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст пролетарского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.

Об этом сообщает Думская.

Бюст писателя был установлен в одноименном парке в жилом массиве Черемушки.

Также демонтируют мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице города.

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Памятник перенесут на другую локацию, но не сообщается, куда именно.

В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине ІІ, а также русскому полководцу Александру Суворову.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Одесса Памятники Снос памятников

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