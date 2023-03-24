В Одессе демонтируют памятник Горькому
Памятник Горькому в Одессе (Фото:via 2gis)
В пятницу, 24 марта, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст пролетарского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.
Об этом сообщает Думская.
Бюст писателя был установлен в одноименном парке в жилом массиве Черемушки.
Также демонтируют мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице города.
Памятник перенесут на другую локацию, но не сообщается, куда именно.
В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине ІІ, а также русскому полководцу Александру Суворову.