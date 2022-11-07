Демонтаж мифов. В Одессе готовят к сносу памятник Екатерине II: что с ним будет дальше — фотогалерея 7 ноября, 15:12 Сюжет Фигуру императрицы укрыли черным мешком, к 7 сентября ограждение из ДСП полностью скрыло ее из виду (на фото снимок 6 октября) (Фото:Суспільне Одеса)

В Одессе, судя по всему, готовят к сносу памятник Екатерине II: его уже обнесли забором и укрыли черным мешком, а на постаменте монумента висит предупреждение о его подготовке к «демонтажу и переносу».

НВ напоминает об истинной роли Екатерины II в истории Одессы и рассказывает, что известно о судьбе памятника по состоянию на 7 ноября.

Снесут или перенесут? Что происходит с памятником Екатерине II в Одессе

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Памятник основателям Одессы, как официально называется монумент, изображает российскую императрицу Екатерину II и ее «сподвижников» — это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

Изначально монумент был сооружен в 1900 году, в 1920-м его демонтировали, а в 2007 году — восстановили. Еще тогда президент Украины Виктор Ющенко выступал против восстановления памятника, напоминая, что именно при Екатерине II произошло окончательное поглощение Украины Российской империей и была уничтожена Запорожская Сечь.

После начала февральского полномасштабного вторжения России в Украину споры о судьбе памятника вспыхнули с новой силой. 28 июня 2022 года, в День конституции Украины, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция (№ 22/145072-эп) с предложением «снести памятник Екатерине II в Одессе». После того, как она набрала более 25 тыс. голосов, Владимир Зеленский отреагировал на это обращение и передал его в Одесский горсовет с просьбой рассмотреть в соответствии с компетенцией.

«Благодарю всех, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию по защите национальных интересов, очищению общественного пространства от объектов и памятников, которые закрепляют в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы», — отметил Зеленский 2 августа.

Тем временем многочисленные гражданские акции напоминали одесским властям о необходимости рассмотреть этот вопрос. В сентябре памятник дважды был облит красной краской: один раз краска символизировала кровь украинцев на руках Екатерины II, а до этого на постаменте монумента оставили надпись «Екатерина=Путин», выполненную красной краской.

А 2 ноября памятник Екатерине II «нарядили» в палача. На голову российской императрицы надели красный колпак, а в правую руку вложили веревку с петлей для повешения.

В итоге власти Одессы организовали специальное голосование о судьбе памятника на платформе Социально активный гражданин. 5 ноября Одесский городской совет и мэр Одессы Геннадий Труханов сообщили о завершении этого голосования, согласно которому большинство проголосовавших одесситов (50,2%) поддержали идею демонтажа монумента с Екатерининской площади.

За сохранение памятника на его нынешнем месте высказались 44,5%. Труханов заявил, что вопрос демонтажа будет вынесен на ближайшую сессию горсовета, а сам он поддержит решение о его переносе в другое место.



«Лично я буду голосовать „за“ демонтаж памятника и перенос его в Парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка — в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства», — заявил мэр Одессы.

Отдельно Труханов отметил, что «несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру» в вопросе о судьбе памятника. «Вопреки попыткам провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша громада сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании», — заключил мэр.

Раннее в интервью итальянским СМИ Труханов высказывал мене однозначную позицию, заявляя, что снос памятников не меняет историю.

Теперь же Екатерину II, судя по всему, действительно перенесут в предложенный Трухановым «единый парковый комплекс имперского и советского прошлого, куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы».

«Историю нужно не вымарывать, а переосмыслять. Наша обязанность — помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны», — заявил ранее Труханов, поясняя идею такого комплекса.

Где он будет находиться — пока неизвестно, однако 6 ноября памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе уже начали обносить забором и обмотали скульптуру черным пакетом.

Фото: xydessa / Telegram

Как сообщил одесский сайт Думская, высота ограждения вокруг памятника уже достигла семи метров. «Судя по всему, коммунальщики намерены полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДСП», — сообщили журналисты. Они также сфотографировали официальное уведомление городских властей о проводимых работах: «Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции Основателям Одессы».



Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

По состоянию на 7 сентября памятник полностью скрылся за ДСП-ограждением:





Исторический миф: действительно ли Екатерина II основала Одессу?

В июле 2022 г. на фоне споров о судьбе памятника Екатерине II портал Историческая правда развенчал ряд мифов о роли российской императрицы в истории Украины и значении ее памятника для Одессы.

Вот главные из них.

Миф первый: Екатерина II основала Одессу

Как утверждает российская историография, Екатерина II своим рескриптом от 1794 года якобы положила начало строительству Одессы и одесского порта. На самом деле это не так: рескрипт императрицы от 27 мая (7 июня) 1794 года касался строительства военной гавани и купеческой пристани в бывшем османском городке Хаджибей, который лишь позже стал Одессой.



«Если почитать полный текст рестрикта Екатерины ІІ Хосе де Рибасу, то можно увидеть, что слово Одесса там не звучит вообще. Потому что речь идет в этом рестрикте о ремонте двух гаваней — торговой и военной, — напоминает Александр Бабич, историк, основатель туристического агентства Тудой Сюдой, директор общественной организации Суспільство та історична спадщина. — Первый раз слово Одесса появляется через полгода с даты написания рестрикта, в январе 1795-го, в письме одного из купцов, который хотел, чтобы ему дали разрешение на строительство в Одессе склада соли».

Миф второй: памятник основателям Одессы назывался так еще в 1900 году

Нет. Проект монумента, в котором увековечены Екатерина II и ее сподвижники — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов — при сооружении в 1900 году назывался Памятник императрице Екатерине II в г. Одесса.

Переименовали памятник уже в 2007 году во время его повторной установки. Монумент к тому же был новым: ведь во время сноса первого варианта памятника в 1920 году Екатерина «потеряла голову» в прямом смысле этого слова, напоминает Историческая правда.

Миф третий: памятник Екатерине II якобы является шедевром искусства и архитектуры

На самом деле нет. Скульптурная композиция на Екатерининской площади в Одессе — это «бледная копия памятника императрице Марии-Терезии в Австрии».

Памятник Марии-Терезии в Вене сооружали 13 лет, он был торжественно открыт 13 мая 1888 года. В свое время то был один из самых дорогих и величественных монументов Европы. На его строительство потратили 800 тысяч гульденов. Он занимал 630 квадратных метров и был высотой 20 метров, а весил более 20 тонн. «Конечно, о нем в то время много говорилось и писалось. Но открыли за 12 лет до одесского монумента», — говорится в материале Исторической правды, где также напоминают, что одесский памятник Екатерине II «является даже не вторым подражанием, а то и третьим или четвертым».