В Одессе шторм смыл сразу несколько пляжей

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Шторм смыл несколько одесских пляжей

Шторм смыл несколько одесских пляжей

В Одессе шторм нанес ощутимый урон сразу нескольким одесским пляжам, водой смыло песчаную насыпь и в некоторых случаях деревянные настилы.

Как сообщает Думская, под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Издание отмечает, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся.

Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок.

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