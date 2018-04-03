В Одессе шторм смыл сразу несколько пляжей

В Одессе шторм нанес ощутимый урон сразу нескольким одесским пляжам, водой смыло песчаную насыпь и в некоторых случаях деревянные настилы.

Как сообщает Думская, под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Издание отмечает, что проблема эта не нова, и городские власти отлично о ней знают, однако кардинально решать не торопятся.

Проблемные места просто забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок.