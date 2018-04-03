В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов

В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома.

Как сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, правоохранители круглосуточно охраняют зону подтопления.

К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.

По словам очевидцев, вода начала прибывать еще ночью, а уже буквально через полсуток жители частного сектора оказались в водяной ловушке, сообщает Радио Свобода.

Спасатели объяснили, что подтопление произошло из-за резкого повышения температуры воздуха и быстрое таяния снега. Чтобы помочь жителям десятков домов, они работали всю ночь - откачивали воду, рыли траншеи, расчищали от мусора прилегающую территорию. Но утром получили новую проблему - местные дамбы не выдержали потока воды в реке Стрижень. Вода полилась по улицам в частные хозяйства, из-за чего у жителей частного сектора затоплены дворы, хозяйственные постройки, у некоторых вода зашла и в дом.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, 3-5 апреля на украинском участке Дуная вблизи города Рени, ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.