14 июня 2018, четверг

В Одессе разоблачили фальшивомонетчиков

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Фальшивомонетчиков задержали при попытке продать поддельную валюту на 9 тысяч евро
Кадри відео Національна поліція України via YouTube

Фальшивомонетчиков задержали при попытке продать поддельную валюту на 9 тысяч евро

14 июня в Одессе задержали группировку фальшивомонетчиков.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, злоумышленники подделывали как украинскую, так и иностранную валюту. Поддельные купюры они сбывали за 30-40% от их номинала.

Из пяти человек, которые входили в преступную группу, трое - граждане одной из стран Кавказского региона. Организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах лишения свободы.

Систематический сбыт злоумышленниками фальшивых банкнот задокументирован во время проведения негласных следственных действий. Задержали их при попытке продать поддельную валюту на 9 тысяч евро.

Задержанным уже объявили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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