ГБР заявило о расследовании инцидента в Одессе, где полицейский с оружием напал на работников ТЦК
ГБР расследует нападение вооруженного полицейского на работников ТЦК в Одессе (Фото: Государственное бюро расследований)
Государственное бюро расследований заявило, что проверяет обстоятельства инцидента, который произошел вечером 27 октября в Одессе между работником полиции и сотрудниками ТЦК и СП.
Об этом 28 октября ГБР сообщило в своем Telegram.
По предварительным данным, около 21:35 военные остановили автомобиль для проверки документов, когда к ним подъехала другая машина.
Из нее вышел мужчина с оружием, который, угрожая, разбил прикладом оружия окно служебного автомобиля ТЦК, после чего скрылся, отметили в ГБР.
Злоумышленника оперативно задержали другие правоохранители. Как выяснилось, нападавшим был полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Оружие изъяли, а на мужчину составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, добавили правоохранители.
ГБР начало уголовное производство по факту угроз работникам правоохранительного органа (часть 1 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины). Следователи устанавливают все детали инцидента.