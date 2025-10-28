ГБР заявило о расследовании инцидента в Одессе, где полицейский с оружием напал на работников ТЦК

ГБР расследует нападение вооруженного полицейского на работников ТЦК в Одессе (Фото: Государственное бюро расследований)

Государственное бюро расследований заявило, что проверяет обстоятельства инцидента , который произошел вечером 27 октября в Одессе между работником полиции и сотрудниками ТЦК и СП.

Об этом 28 октября ГБР сообщило в своем Telegram.

По предварительным данным, около 21:35 военные остановили автомобиль для проверки документов, когда к ним подъехала другая машина.

Из нее вышел мужчина с оружием, который, угрожая, разбил прикладом оружия окно служебного автомобиля ТЦК, после чего скрылся, отметили в ГБР.

Злоумышленника оперативно задержали другие правоохранители. Как выяснилось, нападавшим был полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оружие изъяли, а на мужчину составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, добавили правоохранители.

ГБР начало уголовное производство по факту угроз работникам правоохранительного органа (часть 1 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины). Следователи устанавливают все детали инцидента.