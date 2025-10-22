ГБР заявило о разоблачении в Одессе врачей ВВК, которые продавали справки о непригодности к службе за $16 тысяч
Справки, которые выдавали врачи ВВК, позволяли призывникам незаконно оформить отсрочку от службы (Фото: ГБР)
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении врачей одесского ТЦК, которые выдавали военнообязанным «липовые» заключения о прохождении ВВК без их фактического присутствия.
Как сообщило ГБР, справки, которые выдавали врачи ВВК Приморского ТЦК и СП Одессы, позволяли призывникам незаконно оформить отсрочку от мобилизации.
По данным следствия, члены ВЛК имели предварительные платные договоренности с участниками масштабной коррупционной схемы, которых работники ГБР разоблачили ранее.
Сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского ТЦК и СП и еще двух знакомых. Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тысяч долларов.
Четырем врачам ВВК сообщили о подозрении в служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от должностей.
Им грозит до трех лет ограничения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к делу.
