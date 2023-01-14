В Одессе временно не курсирует электротранспорт — горсовет
Электротранспорт в Украине (Фото:Anatoliy-024/Wikipedia)
В Одессе остановили электротранспорт из-за уменьшения лимитов на электроэнергию.
Об этом сообщает Одесский горсовет в Telegram.
«В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу», — говорится в публикации.
В горсовете сообщили, что подвижной состав возвращается в депо.
В Киеве, а также в Киевской и Одесской областях днем субботы, 14 января, ввели экстренные отключения света.
Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки со стороны российских оккупантов.