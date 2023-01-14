В Одессе временно не курсирует электротранспорт — горсовет

14 января, 15:35
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Электротранспорт в Украине (Фото:Anatoliy-024/Wikipedia)

Электротранспорт в Украине (Фото:Anatoliy-024/Wikipedia)

В Одессе остановили электротранспорт из-за уменьшения лимитов на электроэнергию.

Об этом сообщает Одесский горсовет в Telegram.

«В связи с уменьшением лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт завершает свою работу», — говорится в публикации.

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В горсовете сообщили, что подвижной состав возвращается в депо.

В Киеве, а также в Киевской и Одесской областях днем субботы, 14 января, ввели экстренные отключения света.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки со стороны российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Одесса Электротранспорт Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

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