В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света 14 января, 15:08 14 января экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и области, а также в Одесской области (Фото:Diego PH | unsplash)

В Киеве, а также в Киевской и Одесской областях днем в субботу, 14 января, ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки со стороны российских оккупантов.

Видео дня

Утром 14 января Россия совершила ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепровском районе. Впоследствии стало известно о падении обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в селе Копылов Киевской области. В результате в домах выбило окна.