В Киеве и двух областях ввели экстренные отключения света

14 января, 15:08
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14 января экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и области, а также в Одесской области (Фото:Diego PH | unsplash)

14 января экстренные отключения электроэнергии ввели в Киеве и области, а также в Одесской области (Фото:Diego PH | unsplash)

В Киеве, а также в Киевской и Одесской областях днем в субботу, 14 января, ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки со стороны российских оккупантов.

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Утром 14 января Россия совершила ракетную атаку на объект критической инфраструктуры в Киеве. Сообщалось о взрывах в Днепровском районе. Впоследствии стало известно о падении обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы.

Также оккупанты нанесли удар по жилой застройке в селе Копылов Киевской области. В результате в домах выбило окна.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Инфраструктура Отключения света

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