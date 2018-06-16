В Одессе консульство РФ закидали "кровавыми" мячами

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и перебросили их через забор дипломатической миссии

В субботу, 16 июня, под консульством России в Одессе прошла акция с требованием освободить политических узников Кремля.

Об этом сообщает Думская.

Так, около 20 участников патриотических организаций провели пикет диппредставительства с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

По словам организаторов — представителей одесского отделения Автомайдана, мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, не соблюдающей международные законы и общечеловеческие нормы морали.

Этой акцией они хотят поддержать политзаключенных и напомнить международному сообществу, что Россия — страна-террорист.

В свою очередь, фанаты Черноморца, принявшие участие в акции, рассказали, что не имеют ничего против чемпионата и смотреть его надо, однако не забывая, в какой стране он проходит.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и перебросили их через забор дипломатической миссии, символически забив голы в "ворота Российской Федерации".

Ранее СМИ сообщали, что в России полиции приказали замалчивать плохие новости во время ЧМ-2018.