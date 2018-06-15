СМИ: В России полиции приказали замалчивать плохие новости во время ЧМ-2018

Вместо плохих новостей полицейским приказали отчитываться об успехах в раскрытии преступлений

Министерство внутренних дел России потребовало от полицейских подразделений прекратить публикацию плохих новостей в СМИ во время чемпионата мира по футболу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, вместо этого полицейские должны отчитываться об успехах в раскрытии преступлений.

В копии приказа, с которой ознакомился корреспондент агентства, содержится требование о том, что полиция должна "приостановить размещение в СМИ сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий" в период с 5 июня до 25 июля.

Представитель межрегионального профсоюза сотрудников полиции Владимир Воронцов заявил, что приказ подлинный и действительно был издан МВД РФ.

Подлинность документа подтвердил и высокопоставленный сотрудник полиции в одном из российских регионов.

"Есть требование министерства не предоставлять СМИ негативную информацию и вместо этого говорить о раскрытых (преступлениях), задержаниях и так далее", - сказал сотрудник на условиях анонимности.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве и Санкт-Петербурге были совершены нападения на иностранных футбольных болельщиков накануне старта футбольного Чемпионата мира-2018