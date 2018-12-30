В Одессе дважды за день "заминировали" здание суда Сегодня, 00:45 64 Цей матеріал також доступний українською Полиция не обнаружила взрывное устройство Фото: Нацполиция Одесской области

Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает, что 29 декабря дважды поступил звонок с сообщением о "минировании" Малиновского районного суда.

Оба раза все посетители и сотрудники суда были эвакуированы. Помещение суда проверяла следственно-оперативная группа силовиков и кинологи.

Сообщения не подтвердились. Полиция устанавливает личность звонившего.

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