В Одессе дважды за день "заминировали" здание суда
Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает, что 29 декабря дважды поступил звонок с сообщением о "минировании" Малиновского районного суда.
Оба раза все посетители и сотрудники суда были эвакуированы. Помещение суда проверяла следственно-оперативная группа силовиков и кинологи.
Сообщения не подтвердились. Полиция устанавливает личность звонившего.
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