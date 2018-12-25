В Одессе задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" вокзала и автостанции Сегодня, 14:53 55 Цей матеріал також доступний українською Мужчина сообщил о заминировании из-за обиды

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении о заминировании одесского железнодорожного вокзала и автостанции Привоз.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

25-летний житель области сознался в содеянном. Он рассказал, что накануне приехал в Одессу в поисках работы. Не трудоустроившись в течение суток, мужчина "обиделся" и сообщил о "взрывчатке".

Напомним, в понедельник, 24 декабря, в Одессе сообщили о заминировании автостанции и железнодорожного вокзала. Оба объекта были тщательно обследованы взрывотехниками. В результате взрывных устройств или веществ обнаружено не было.