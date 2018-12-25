Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец

В Одессе задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" вокзала и автостанции

Сегодня, 14:53
55
Цей матеріал також доступний українською

Мужчина сообщил о заминировании из-за обиды

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в ложном сообщении о заминировании одесского железнодорожного вокзала и автостанции Привоз.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

25-летний житель области сознался в содеянном. Он рассказал, что накануне приехал в Одессу в поисках работы. Не трудоустроившись в течение суток, мужчина "обиделся" и сообщил о "взрывчатке".

Напомним, в понедельник, 24 декабря, в Одессе сообщили о заминировании автостанции и железнодорожного вокзала. Оба объекта были тщательно обследованы взрывотехниками. В результате взрывных устройств или веществ обнаружено не было.

Теги:   Автостанция Национальная полиция Украины Вокзал Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
7700
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
6883
Андрей Цаплиенко - фото
Андрей Цаплиенко
О чем мне рассказал Курт Волкер
4975
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
32356
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
15290
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15059
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
32356
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29125
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25211

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться