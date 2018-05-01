В центре Киева стартовал первомайский марш

На Крещатике в Киеве начался марш ко Дню труда, около 1,5 тысячи участников которого намерены пройти по главной улице столицы до Европейской площади, где, по предварительной информации, состоится митинг.

Об этом сообщает Укринформ.

Организаторами мероприятия выступили Киевский городской совет профсоюзов и Социал-демократическая партия.

Люди держат в руках флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные флаги, а также транспаранты: "Украинцы ждут от реформ работы и зарплаты, а не социальных обрезаний", "В очередь за субсидиями - это унижение для работников", "Верните трудящимся санаторно-курортное лечение "и другие.

Движение транспорта по улице Крещатик ограничено. Полицейские обеспечивают правопорядок. Ситуация пока спокойная.

Ранее сообщалось, что спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности на майские почти по всей Украине.