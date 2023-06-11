Убегали от обстрелов. В Одессе 10 июня во время атаки дронов погибли супруги-переселенцы 11 июня, 14:18 Пара, которая погибла рядом с десятиэтажным домом в Одессе (Фото:Иван Долгих/Facebook)

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область Шахедами, в результате чего погибли три человека, в том числе супруги-переселенцы.

Об этом сообщают местные жители в Facebook.

По данным жителей, взрывной волной убило Юлию и Юрия Антоненко из города Бахмут, которые переехали в Одессу, спасаясь от войны.

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По словам людей, недавно они перевезли в Одессу родителей, которых ночью во время падения обломков провожали домой.

Они спешили, потому что до начала комендантского часа оставалось мало времени. У супругов осталась 20-летняя дочь Мира.

В ночь на субботу, 10 июня, россияне атаковали Одесскую область восемью иранскими дронами-камикадзе Shahed. Все сбили силы противовоздушной обороны. Трое погибших, 26 человек получили ранения. Среди них — двое детей и беременная женщина.