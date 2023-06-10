Над Одессой ночью сбили восемь дронов и две ракеты. Обломки повредили дома: трое погибших, почти 30 раненых
Россия атаковала ночью Одесскую область ракетами и дронами (Фото:Скриншот видео ОК Юг)
Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область восемью иранскими дронами-камикадзе Shahed. Все сбили силы противовоздушной обороны. Есть погибшие и десятки раненых.
Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.
В результате падения обломков беспилотников в одной из квартир многоэтажного дома в Одессе начался пожар. Из-за взрывной волны погибли три человека, еще 26 человек получили ранения. Среди них — двое детей и беременная женщина.
Также Россия атаковала ракетами рекреационную зону Одесской области: две уничтожили, одна ракета попала в побережье. В результате падения обломков повреждены жилые дома, ранены три человека.
«Игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае нельзя. Враг в бешенстве, не имеет успеха на фронте, и будет отражаться это непосредственно на тыловых регионах», — подчеркнула Гуменюк.
В ночь на 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Кроме Одесской области, россияне атаковали Днепропетровскую — там сбили два дрона Shahed.