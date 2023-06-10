Над Одессой ночью сбили восемь дронов и две ракеты. Обломки повредили дома: трое погибших, почти 30 раненых 10 июня, 07:45 Россия атаковала ночью Одесскую область ракетами и дронами (Фото:Скриншот видео ОК Юг)

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, атаковали Одесскую область восемью иранскими дронами-камикадзе Shahed. Все сбили силы противовоздушной обороны. Есть погибшие и десятки раненых.

Об этом руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

В результате падения обломков беспилотников в одной из квартир многоэтажного дома в Одессе начался пожар. Из-за взрывной волны погибли три человека, еще 26 человек получили ранения. Среди них — двое детей и беременная женщина.

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Также Россия атаковала ракетами рекреационную зону Одесской области: две уничтожили, одна ракета попала в побережье. В результате падения обломков повреждены жилые дома, ранены три человека.

«Игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае нельзя. Враг в бешенстве, не имеет успеха на фронте, и будет отражаться это непосредственно на тыловых регионах», — подчеркнула Гуменюк.



В ночь на 10 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Кроме Одесской области, россияне атаковали Днепропетровскую — там сбили два дрона Shahed.

