Юбилей. ВСУ ударили по оккупантам в легендарной Чернобаевке — Арестович

7 июля, 17:25
Чернобаевка (Фото:Херсонский городской совет)

Чернобаевка (Фото:Херсонский городской совет)

В четверг, 7 июля, украинские военные снова ударили по оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Этот удар оказался уже 25-м.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.

Он отметил, что этот удар ВСУ оказался юбелейным.

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«Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать», — написал он.

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По словам Арестовича, на этот раз ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению техники в 14:23.

«По состоянию на 15:37 продолжается горение и детонация БП», — добавил он.

В субботу, 2 июля, появились сообщения о вероятном ударе по временно оккупированной РФ Чернобаевке Херсонской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины Чернобаевка

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