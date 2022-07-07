Юбилей. ВСУ ударили по оккупантам в легендарной Чернобаевке — Арестович
Чернобаевка (Фото:Херсонский городской совет)
В четверг, 7 июля, украинские военные снова ударили по оккупантам в Чернобаевке Херсонской области. Этот удар оказался уже 25-м.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.
Он отметил, что этот удар ВСУ оказался юбелейным.
«Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать», — написал он.
По словам Арестовича, на этот раз ВСУ нанесли огневое поражение по скоплению техники в 14:23.
«По состоянию на 15:37 продолжается горение и детонация БП», — добавил он.
В субботу, 2 июля, появились сообщения о вероятном ударе по временно оккупированной РФ Чернобаевке Херсонской области.
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