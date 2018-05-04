В Никополе на сессии горсовета произошла стрельба

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На сессии Никопольского горсовета произошел конфликт со стрельбой
Фото: city-nikopol.com.ua

На сессии Никопольского горсовета произошел конфликт со стрельбой

В городе Никополь Днепропетровской области произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

Как сообщает местное издание Первый городской, между депутатом Громадської сили Александром Рыбаковым и активистами Правого сектора возник конфликт, в ходе которого депутат сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета.

По предварительной информации, оружие официально зарегистрировано.

Также отмечается, что депутата-стрелка облили кефиром, городского главу Андрея Фисака – зеленкой.

Представители Правого сектора отказались комментировать случившееся.

В здание горсовета прибыла следственно-оперативная группа Никопольского отделения полиции. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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