Полиция отреагировала на стрельбу в горсовете Никополя

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Стрелявшего депутата облили кефиром
Фото: city-nikopol.com.ua

Стрелявшего депутата облили кефиром

По факту конфликта и стрельбы на сессии горсовета Никополя полиция открыла несколько уголовных производств.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин сделал несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал.

Действия квалифицированы по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

По предварительной информации, выстрел сделал депутат Александр Рыбаков, оружие официально зарегистрировано.

Депутата-стрелка облили кефиром, городского главу Андрея Фисака – зеленкой.

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