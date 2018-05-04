Полиция отреагировала на стрельбу в горсовете Никополя

По факту конфликта и стрельбы на сессии горсовета Никополя полиция открыла несколько уголовных производств.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, между депутатами и активистами возникла потасовка, в результате которой один из мужчин сделал несколько выстрелов вверх из оружия. Никто из присутствующих не пострадал.

Действия квалифицированы по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

По предварительной информации, выстрел сделал депутат Александр Рыбаков, оружие официально зарегистрировано.

Депутата-стрелка облили кефиром, городского главу Андрея Фисака – зеленкой.