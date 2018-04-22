В Николаеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

В результате ДТП двое пассажиров и водитель получили травмы, их отвезли в больницу

В воскресенье, 22 апреля, на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки.

Об этом сообщают Новости N.

"Маршрутка 91-го маршрута ехала со стороны Жуковского кольца, в направлении Широкой Балки, возле супермаркета Эпицентр водитель затормозил перед светофором. В этот момент сзади в маршрутку на высокой скорости въехала вторая, которая двигалась вслед за ней по тому же маршруту", - говорится в сообщении.

От сильного удара первый маршрутный автобус с пассажирами отбросило на 10 метров вперед. Вторая маршрутка была пустой.

В результате ДТП двое пассажиров получили травмы, их отвезли в больницу. Серьезно травмирован и водитель второй Руты, его также госпитализировали.

По предварительным данным, у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения.

О состоянии пострадавших пока информации нет.

Ранее сообщалось, что во Львове автомобиль на скорости врезался в маршрутку, есть погибший.