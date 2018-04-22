В Николаеве столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

В воскресенье, 22 апреля, на Октябрьском проспекте в Николаеве столкнулись две маршрутки.
Об этом сообщают Новости N.
"Маршрутка 91-го маршрута ехала со стороны Жуковского кольца, в направлении Широкой Балки, возле супермаркета Эпицентр водитель затормозил перед светофором. В этот момент сзади в маршрутку на высокой скорости въехала вторая, которая двигалась вслед за ней по тому же маршруту", - говорится в сообщении.
От сильного удара первый маршрутный автобус с пассажирами отбросило на 10 метров вперед. Вторая маршрутка была пустой.
В результате ДТП двое пассажиров получили травмы, их отвезли в больницу. Серьезно травмирован и водитель второй Руты, его также госпитализировали.
По предварительным данным, у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения.
О состоянии пострадавших пока информации нет.
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