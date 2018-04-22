Во Львове автомобиль на скорости врезался в маршрутку, есть погибший

В салоне маршрутного автобуса не было пассажиров

Утром в воскресенье, 22 апреля, во Львове автомобиль Lexus врезался в маршрутный автобус, в результате чего последний перевернулся. Водитель иномарки погиб.

Об этом сообщает Варта-1.

"Автомобиль Lexus с харьковской регистрации на большой скорости врезался на улице Шевченко в автобус, который ехал впереди. От удара маршрутка перевернулась. К счастью, в ее салоне не было пассажиров", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Lexus скончался в больнице. Водитель автобуса после оказания медицинской помощи вернулся на место ДТП.

Ранее сообщалось, что в Киеве уволили водителя маршрутки, который проехал на красный.