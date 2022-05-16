В Николаеве прогремели взрывы — мэр 16 мая, 06:39 Цей матеріал також доступний українською Разрушенное оккупантами здание Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Утром 16 мая в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.





Он призвал жителей держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях. Другой информации о взрывах или их последствиях Сенкевич не привел.



Мэр опубликовал свое сообщение в 05:33. За 15 минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога, ее отменила в 05:45.



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Российские оккупационные войска регулярно обстреливают Николаев как крылатыми ракетами, так и системами залпового огня. В городе из-за ударов долгое время было нарушено водоснабжение, частично возобновить его удалось лишь несколько дней назад.

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