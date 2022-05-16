В Николаеве прогремели взрывы — мэр

16 мая, 06:39
Цей матеріал також доступний українською
Разрушенное оккупантами здание Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Разрушенное оккупантами здание Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Утром 16 мая в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.


Он призвал жителей держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях. Другой информации о взрывах или их последствиях Сенкевич не привел.

Мэр опубликовал свое сообщение в 05:33. За 15 минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога, ее отменила в 05:45.

Видео дня

Российские оккупационные войска регулярно обстреливают Николаев как крылатыми ракетами, так и системами залпового огня. В городе из-за ударов долгое время было нарушено водоснабжение, частично возобновить его удалось лишь несколько дней назад.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X