В Николаеве прогремели взрывы — мэр
Разрушенное оккупантами здание Николаевской ОГА (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Утром 16 мая в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Он призвал жителей держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях. Другой информации о взрывах или их последствиях Сенкевич не привел.
Мэр опубликовал свое сообщение в 05:33. За 15 минут до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога, ее отменила в 05:45.
Российские оккупационные войска регулярно обстреливают Николаев как крылатыми ракетами, так и системами залпового огня. В городе из-за ударов долгое время было нарушено водоснабжение, частично возобновить его удалось лишь несколько дней назад.
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