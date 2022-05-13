В Николаеве возобновили водоснабжение — ОП 13 мая, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Город Николаев (Фото:НикВести)

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил о возобновлении водоснабжения в Николаеве.

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В своем Telegram-канале он уточнил, что поручение президента Украины Владимира Зеленского было выполнено.

«Поручение президента Украины Владимира Зеленского выполнено. В Николаеве решен вопрос водоснабжения», — заявил он.

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Тимошенко также добавил, что на возобновление водоснабжения в Николаеве было выделено 56 млн гривен из госбюджета.

«Из резервного фонда госбюджета выделено 56 млн гривен. Обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома», — сказал он.

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