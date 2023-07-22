В Мелитополе пьяные оккупанты на Тигре протаранили гражданское авто 22 июля, 10:10 Вражеская техника в Мелитополе (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне в нетрезвом состоянии на бронеавтомобиле Тигр наехали на гражданское авто.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По его словам, оккупанты продолжают круглосуточно свозить в Мелитополь свою технику, чтобы направить ее на Запорожское направление фронта.

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«Вражеская техника направляется на Запорожскую линию фронта и днем, и ночью. Как по объездным дорогам, так и по центральным улицам. Вчера по улице Героев Украины в сторону Запорожья поехала очередная колонна КамАЗов. Мелитополь заполонили вражеские Тигры», — заявил Федоров.

Он добавил, что на дорогах оккупантам закон не писан. В основном пьяные россияне провоцируют ДТП. В пятницу, 21 июля, бронеавтомобиль Тигр Росгвардии, за рулем которого был нетрезвый водитель, протаранил гражданское авто по улице Александра Невского.

По информации очевидцев, после этого выпивший росгвардеец еще и угрожал водителю «подвалом».

«Вражеские звери продолжают совершать террор над мирным населением. Однако радует, что враг так же быстро возвращается с линии фронта с грудами разбитой техники», — добавил мэр Мелитополя.