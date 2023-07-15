Пропагандируют «русский мир». В Мелитополе оккупанты сформировали «отряд Путина» из пенсионерок — мэр

15 июля, 08:34
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Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне усилили пропагандистскую кампанию, к которой привлекают и молодежь, и пожилых людей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Россияне на оккупированных территориях запустили пропагандистскую машину на полную — зомбируют и старых, и малых. Создают новые и новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Отжали типографию, чтобы печатать свои агитки. Каждому предлагают бесплатный пакет телевизионного оборудования, чтобы смотреть только российские „обязательные“ телеканалы», — рассказал он.

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Он добавил, что с целью промывки мозгов, детей отправляют в лагеря, где вместо отдыха заставляют учить историю России.

По словам Федорова, молодежь загоняют в милитарные организации и молодежные центры, которые занимаются «патриотическим воспитанием» и пропагандой.

«Не стесняются привлекать и пожилых людей» — констатировал городской голова. Так, в Мелитополе создали «отряд Путина» из пенсионерок, которые ходят на все мероприятия и пропагандируют «русский мир».

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Пропаганда Запорожская область Мелитополь Пенсионеры Война России против Украины

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