В Мелитополе подростки взорвали дерево

В Мелитополе Запорожской области трое подростков заложили в дупло дерева самодельное взрывное устройство и взорвали его.

Происшествие произошло в мелитопольском Парке Железнодорожников, передает пресс-служба полиции Запорожской области.

В результате взрыва никто не пострадал.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" - сообщили в полиции.

Родителям несовершеннолетних грозит наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в ночь на субботу, 5 мая, в киевском районе Куреневка по адресу Кириловская, 117 взорвалась граната.