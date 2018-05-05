В Мелитополе подростки взорвали дерево

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В дерево заложили самодельное взрывное устройство

В дерево заложили самодельное взрывное устройство

В Мелитополе Запорожской области трое подростков заложили в дупло дерева самодельное взрывное устройство и взорвали его.

Происшествие произошло в мелитопольском Парке Железнодорожников, передает пресс-служба полиции Запорожской области.

В результате взрыва никто не пострадал.

"Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево" - сообщили в полиции.

Родителям несовершеннолетних грозит наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в ночь на субботу, 5 мая, в киевском районе Куреневка по адресу Кириловская, 117 взорвалась граната.

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