В результате взрыва гранаты на столичной Куреневке погиб человек

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На месте происшествия работает полиция

На месте происшествия работает полиция

В ночь на субботу, 5 мая, в киевском районе Куреневка по адресу Кириловская, 117 взорвалась граната.

В результате взрыва погиб один человек, передает Громадське.

После взрыва на место событий прибыли полицейские, взрывотехники и медики.

Один из свидетелей сообщил, что жертвой взрыва стал бездомный.

Напомним, 29 апреля в жилом доме в Киеве произошел взрыв.

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