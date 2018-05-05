В результате взрыва гранаты на столичной Куреневке погиб человек

В ночь на субботу, 5 мая, в киевском районе Куреневка по адресу Кириловская, 117 взорвалась граната.

В результате взрыва погиб один человек, передает Громадське.

После взрыва на место событий прибыли полицейские, взрывотехники и медики.

Один из свидетелей сообщил, что жертвой взрыва стал бездомный.

У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.

Напомним, 29 апреля в жилом доме в Киеве произошел взрыв.