В результате взрыва гранаты на столичной Куреневке погиб человек

В ночь на субботу, 5 мая, в киевском районе Куреневка по адресу Кириловская, 117 взорвалась граната.
В результате взрыва погиб один человек, передает Громадське.
После взрыва на место событий прибыли полицейские, взрывотехники и медики.
Один из свидетелей сообщил, что жертвой взрыва стал бездомный.
У Києві на вулиці Кирилівській пролунав вибух — загинула одна людина. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту pic.twitter.com/YmhwvMKYAQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 мая 2018 г.
Напомним, 29 апреля в жилом доме в Киеве произошел взрыв.
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