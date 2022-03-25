В Мелитополь прибыл украинский гуманитарный конвой — мэр

25 марта, 08:47
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Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинский гуманитарный конвой приехал в город.

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«Гуманитарный конвой вчера оккупанты не впустили в город, поскольку автомобили приехали к северному въезду в город после 19:00. Заехать в город смогли только утром», — сказал он.

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По его словам, сейчас происходит разгрузка груза.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/675876993655132

Федоров заявил, что сегодня из города на автобусах смогут эвакуироваться около 350 человек.

«Но я уверен, мы продолжим такие гуманитарные конвои с возможностью эвакуации горожан на обратном пути в Запорожье», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Гуманитарный конвой Иван Федоров

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