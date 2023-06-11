Длилась около 20 минут. В Мелитополе ночью произошла перестрелка возле склада оккупантов — мэр 11 июня, 13:33 В Мелитополе ночью произошла перестрелка — мэр (Фото:DmitrOst/Wikipedia)

Ночью в воскресенье, 11 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области была слышна стрельба, а затем возле штаба россиян загорелось авто.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«В последние дни обострилась ситуация и враги начали врываться в дома наших жителей в поиске сил сопротивления. С 20 часов вечера они начали тотальные обыски в домах мелитопольцев, а после 22:00 — началась перестрелка, после чего была подожжена одна из машин вблизи одного из торговых центров», — рассказал он.

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По словам Федорова, пожар произошел возле захваченного и превращенного в оккупационный штаб ТЦ Паладиум. Что касается стрельбы, то она продолжалась около 20 минут. По словам мэра, ее хорошо слышали жители трех районов города.

«На этой неделе „хлопок цвел“ на территории Мелитополя, Бердянска, Молочанска, Токмака, Михайловки почти ежедневно. Все военные госпитали российских оккупантов переполнены, враг захватил морг в Бердянске, который окружил военными», — добавил он.

Федоров также отметил, что в поселке Чкалово в одном из частных домов нашли убитых российских военных и на стене была надпись «уходите». Он добавил, что жители ждут деоккупации.

В Запорожской области в оккупированных поселке Мирное Мелитопольского района и городе Токмак прогремели взрывы в среду, 7 июня.