В Макеевке произошел пожар на нефтебазе 5 июля, 23:55 Пожар на нефтебазе в Макеевке (Фото:dan_dnr / telegram)

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошли взрывы. Горит нефтебаза.

Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы оккупантов.

Российские пропагандисты Известия со ссылкой на главу незаконной оккупационной администрации также сообщают о якобы пожаре на нефтебазе после «атаки».

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Украинская сторона не комментировала эту информацию.

4 июля в соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле оккупированной Макеевки. Он был расположен во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.