В Макеевке произошел пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Макеевке (Фото:dan_dnr / telegram)
Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошли взрывы. Горит нефтебаза.
Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы оккупантов.
Российские пропагандисты Известия со ссылкой на главу незаконной оккупационной администрации также сообщают о якобы пожаре на нефтебазе после «атаки».
Украинская сторона не комментировала эту информацию.
4 июля в соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле оккупированной Макеевки. Он был расположен во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.