В Макеевке произошел пожар на нефтебазе

5 июля, 23:55
Поделиться:
Пожар на нефтебазе в Макеевке (Фото:dan_dnr / telegram)

Пожар на нефтебазе в Макеевке (Фото:dan_dnr / telegram)

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области произошли взрывы. Горит нефтебаза.

Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы оккупантов.

Российские пропагандисты Известия со ссылкой на главу незаконной оккупационной администрации также сообщают о якобы пожаре на нефтебазе после «атаки».

Видео дня

Украинская сторона не комментировала эту информацию.

4 июля в соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле оккупированной Макеевки. Он был расположен во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Макеевка Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X