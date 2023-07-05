Уничтожение российского склада БК возле Макеевки: в соцсетях показали эпическое видео «прилета» и взрыва 5 июля, 11:19 Telegram-каналы предполагают, что под Донецком горит нефтебаза (Фото:Скриншот видео STERNENKO/Telegram)

В соцсетях появилось видео удара по российскому складу боеприпасов возле оккупированной Макеевки Донецкой области. Он был расположен во внутреннем дворе недостроенного жилого массива.

Видео публикуют ряд Telegram-каналов.

Мощный взрыв в районе Макеевки прогремел во вторник, 4 июля.

В Вооруженных силах Украины прокомментировали взрыв на оккупированной территории и подтвердили уничтожение склада оккупантов.

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«Вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке», — заявляет Стратком ВСУ в Telegram.