Из-за больших потерь и нехватки боеприпасов. Оккупанты в Луганской области имеют низкий уровень психологического состояния — Генштаб

22 июля, 07:17
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, военные РФ имеют низкий уровень морально-психологического состояния.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

По данным Генштаба, основными факторами, которые негативно влияют на моральное состояние оккупантов, являются большие потери в живой силе при ведении боевых действий и несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами. Также к этому добавляется неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

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Отмечается, что количество желающих оставить свои подразделения и вернуться из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию увеличивается.

В Генштабе также сообщают, что за прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Украины.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и взрослого гражданского населения. Разрушениям и повреждениям также подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожено и повреждено более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Российские военные Война России против Украины Генштаб ВСУ

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