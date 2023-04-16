«Где повестки?». В Луцке осудили администратора Telegram-канала о повестках 16 апреля, 23:01 Осужденный администратор Telegram-канала (Фото:Скриншот с видео)

В Луцке Волынской области осудили администратора местного Telegram-канала, который сообщал, где в городе раздают повестки. Молодому человеку инкриминировали препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала Аверс, пишут Волынские новости.



Лучанин осуществлял администрирование и обеспечивал функционирование группы Где повестки? Луцк/Волынская область, где размещалась информация о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки, что давало возможность лицам призывного возраста уклоняться от исполнения воинского долга.

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Сам Telegram-канал был обнаружен еще в марте. Правоохранители в доме мужчины провели обыски. Ему присудили пять лет за решеткой с испытательным сроком в два года.