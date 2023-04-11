В Волынской области тоже запретили деятельность УПЦ МП

11 апреля, 14:58
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Сессионный зал Волынского областного совета (Фото:Суспільне Луцьк)

Сессионный зал Волынского областного совета (Фото:Суспільне Луцьк)

Волынский областной совет на внеочередной сессии запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в регионе во вторник, 11 апреля.

Об этом сообщает Суспільне.

Решение единогласно поддержали 54 депутата. Также они рекомендовали Волынской ОВА расторгнуть договор аренды храмов с религиозной организацией Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь и договоры с другими религиозными громадами УПЦ МП.

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Сейчас на Волыни их зарегистрировано 523.

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Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Ровенской и Хмельницкой областей. Также активизировались переходы громад с УПЦ МП в ПЦУ. В частности, в Хмельницкой области и во Львове.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   УПЦ МП Волынская область

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