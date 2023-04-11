В Волынской области тоже запретили деятельность УПЦ МП
Сессионный зал Волынского областного совета (Фото:Суспільне Луцьк)
Волынский областной совет на внеочередной сессии запретил деятельность УПЦ Московского патриархата в регионе во вторник, 11 апреля.
Об этом сообщает Суспільне.
Решение единогласно поддержали 54 депутата. Также они рекомендовали Волынской ОВА расторгнуть договор аренды храмов с религиозной организацией Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь и договоры с другими религиозными громадами УПЦ МП.
Сейчас на Волыни их зарегистрировано 523.
Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Ровенской и Хмельницкой областей. Также активизировались переходы громад с УПЦ МП в ПЦУ. В частности, в Хмельницкой области и во Львове.