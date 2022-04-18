Принудительная мобилизация в ОРДЛО: пленный рассказал, что мужчин ловят на улицах и вытаскивают из квартир 18 апреля, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Пленный житель Донецка рассказал, как оккупанты продолжают принудительную мобилизацию (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса пленного из Донецка, который рассказал о принудительной мобилизации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

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«Новобранцев» одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую.

А чтобы никуда не убежали — возят в закрытых железнодорожных вагонах.

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«Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего», — говорит пленный.

Он утверждает, что не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров. Так и попал в плен и рад, что остался жив.

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