Киберспециалисты ГУР атаковали один из крупнейших провайдеров Сибири (Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB via Reuters)

Один из крупнейших интернет-провайдеров Сибири понес убытки на более 66 миллионов рублей (около 800 тысяч долларов) в результате атаки киберкорпуса Главного управления разведки. Об этом NV сообщили источники в украинской разведке.

Речь идет об интернет-провайдерах Орион Телеком. По данным источников, о результатах атаки стало известно из заявления провайдера, которое тот подал в российскую полицию.

Атакованный провайдер признал собственные убытки, а также факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР.

Орион Телеком просит полицию РФ открыть соответствующее уголовное производство. Согласно законам страны-агрессора, провайдеру также, вероятно, придется выплатить штраф до 15 миллионов рублей за допущенную утечку данных.

Киберспециалисты ГУР уже атаковали инфраструктуру Орион Телеком летом на так называемый «День России».

Тогда без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана — Орион Телеком там был единственным провайдером. Кроме того, местные жители Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана жаловались на отсутствие интернета и телевидения.

Источник в ГУР добавил, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины.

25 сентября источники NV в украинской разведке рассказали, что киберспециалисты ГУР провели атаку и парализовали работу российской национальной платежной системы СБП, которая используется для перевода средств на российские «волонтерские организации», поддерживающие войну.

24 сентября стало известно, что киберспециалисты ГУР в результате успешно проведенной операции снова получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма.