Врезался в дерево. В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя, погиб ребенок

9 июля, 14:53
Поделиться:
В Киевской области в ДТП погиб двухлетний мальчик (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

В Киевской области в ДТП погиб двухлетний мальчик (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

Недалеко от Макарова Киевской области в результате аварии с участием нетрезвого водителя погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.

Отмечается, что происшествие произошло в центре села Нижиловичи, в субботу, 8 июля, около 23:00. Предварительно, 46-летний водитель автомобиля Skoda с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

Видео дня

Водитель и шесть пассажиров, которые находились в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них трое детей — в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   ДТП Киевская область Ребенок Пьяный военный смерть ребенка Пострадавшие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X