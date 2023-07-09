Врезался в дерево. В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием нетрезвого водителя, погиб ребенок 9 июля, 14:53 В Киевской области в ДТП погиб двухлетний мальчик (Фото:Полиция Киевской области/Telegram)

Недалеко от Макарова Киевской области в результате аварии с участием нетрезвого водителя погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Telegram.

Отмечается, что происшествие произошло в центре села Нижиловичи, в субботу, 8 июля, около 23:00. Предварительно, 46-летний водитель автомобиля Skoda с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

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Водитель и шесть пассажиров, которые находились в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них трое детей — в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи.