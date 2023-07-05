Микроавтобус с военными попал в ДТП в Полтавской области: есть погибший и травмированные, аварию расследует ГБР 5 июля, 15:34 Машина с военными съехала с трассы и перевернулась (Фото:Lucian Alexe/Unsplash)

Утром во вторник, 4 июля, в Полтавской области микроавтобус с военными попал в ДТП, один пассажир погиб, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщил представитель теруправления Госбюро расследований Александр Белка, пишет Суспільне.

По его словам, авария произошла в районе Пирятина. Микроавтобус съехал с проезжей части и перевернулся.

Видео дня

Травмированные госпитализированы в Пирятинскую больницу.

Директор медучреждения Александр Гаркавенко уточнил, что их состояние стабильное, средней тяжести, они в сознании.

ГБР начало досудебное расследование по факту ДТП по ч.1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшего средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет.