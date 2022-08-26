В Киевской области пьяный мужчина расстрелял флаг Украины и хотел себя взорвать
Мужчина выстрелил во флаг Украины (Фото:Нацполиция Киевской области / Telegram)
В пятницу ночью, 26 августа, в Обуховском районе пьяный мужчина расстрелял флаг Украины и планировал взорвать себя гранатой.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.
По данным полицейских, злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу. По прибытию наряда правоохранителей на место происшествия, мужчина схватил гранату и грозился взорвать стражей порядка вместе с собой.
«Работники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Днем в пятницу, 26 августа, жители окраин Киева и Киевской области слышали звуки взрывов.
Как пояснили в Киевской областной военной администрации, в области обезвреживают взрывоопасные предмета.
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