В Киевской области пьяный мужчина расстрелял флаг Украины и хотел себя взорвать 26 августа, 19:51 Мужчина выстрелил во флаг Украины (Фото:Нацполиция Киевской области / Telegram)

В пятницу ночью, 26 августа, в Обуховском районе пьяный мужчина расстрелял флаг Украины и планировал взорвать себя гранатой.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

По данным полицейских, злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу. По прибытию наряда правоохранителей на место происшествия, мужчина схватил гранату и грозился взорвать стражей порядка вместе с собой.

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«Работники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Днем в пятницу, 26 августа, жители окраин Киева и Киевской области слышали звуки взрывов.

Как пояснили в Киевской областной военной администрации, в области обезвреживают взрывоопасные предмета.

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