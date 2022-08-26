Жители Киева и Киевской области слышали звуки взрывов: в ОВА назвали причину 26 августа, 13:57 В Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы (Фото:ГСЧС)

Днем в пятницу, 26 августа, жители окраин Киева и Киевской области слышали звуки взрывов.

Как пояснили в Киевской областной военной администрации в Telegram, в области обезвреживают взрывоопасные предмета.

Ситуация в регионе контролируемая и спокойная.

«Относительно взрывов, которые слышат жители в некоторых районах области, продолжается обезвреживание взрывоопасных предметов. Взрывы контролируются и не несут опасности», — отметили в ОВА.

Видео дня

Там добавили, что звуки взрывов могут быть слышны в течение всего дня.

В Киеве и области с утра не было ни одной воздушной тревоги.

В середине августа в МВД сообщили, что в Украине в гуманитарном разминировании нуждается территория площадью около 270 тысяч квадратных километров, включая временно оккупированные территории.

Разминировать территории после атак российских оккупантов Украине помогают 30 стран.

На полное разминирование территорий Украины по самым оптимистическим прогнозам может уйти пять-семь лет.

Спасатели уничтожают также неразорвавшиеся снаряды и остатки боеприпасов оккупантов, которыми РФ обстреливает украинские города.







Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.